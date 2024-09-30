Сколько было потрачено на пенсии в сентябре
ПФУ завершил финансирование пенсий за сентябрь. Всего на пенсионные выплаты было потрачено 62,9 миллиарда гривен в этот период.
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В то же время завершилось финансирование жилищных субсидий и льгот. На них было в целом потрачено 1,4 миллиарда гривен.
Также ПФУ отчитался о расходах на страховые выплаты. Общая их сумма в сентябре составила 2 744 миллиона гривен, доля больничных достигла – 1 569,7 миллиона гривен.
Обратите внимание! В течение сентября Пенсионный фонд предоставил услуги 932 тысячам человек, которые обращались за помощью.
Какие сейчас пенсии имеют украинцы
По состоянию на 1 июля пенсии украинцев достигли:
- менее 3 000 гривен получает 26,14% лиц;
- пенсии от 3 001 до 4 000 гривен предоставляются 17,32% граждан;
- от 4 001 до 5 000 гривен – 18,59%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 25,47%;
- свыше 10 000 гривен – 12,48%.