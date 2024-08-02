Гривна побеждает: какие депозиты сейчас самые выгодные для вложений

Произведено решение проблемы реструктуризации внешнего долга Украины и успокоение ситуации на валютном рынке. Сейчас курсовые колебания происходят в пределах 40,7 – 41,7 гривны за доллар.

Что происходит в депозитном секторе

Банкир Дмитрий Замотаев рассказал 24 Каналу, что в настоящее время может происходить медленный рост новых вкладов. Согласно его прогнозу, их количество увеличится в среднем на 0,5 – 1%.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Вряд ли стоит держать деньги под подушкой. Именно поэтому выбор будет очевидным: или же размещать гривну на депозит, который, как минимум, убережет их от инфляции, или же покупать валюту, но при этом теряя часть сбережений из-за высокого курса покупки.

Замотаев считает, что на следующей неделе ставки будут такие:

14 – 15% годовых для вкладов от 1 до 2,5 лет;

12 – 14% годовых – от 9 до 12 месяцев

12% годовых – от 3 до 6 месяцев.

Обычно граждане, планирующие положить деньги на депозит, мысленно "конвертируют" гривну в доллары, пытаясь рассчитать уровень дохода несмотря на инфляцию. Однако уровень прибыли именно по гривневым вкладам останется наиболее привлекательным: "чистая" прибыль может составить до 5% годовых, что значительно лучше, чем условия по вкладам в долларах (до 1,5% годовых), и евро (1,3 – 1% годовых),

– отмечает банкир.

Можно сказать, что на следующей неделе общая конъюнктура в сегменте депозитов не изменится. Активность граждан может зависеть от:

сезонного фактора;

ситуации на валютном рынке в осенней проекции;

уровня цен, что сложатся под давлением инфляции.