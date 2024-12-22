Сколько получает ветеран войны в Афганистане сейчас
Пенсия ветеранов войны в Афганистане рассчитывается по общей формуле. Однако, минимумы установленные для этих лиц несколько отличаются.
Какие выплаты у ветеранов Афганистана сейчас
Граждане, получившие официальный статус ветерана войны в Афганистане имеют право на различные надбавки и компенсационные выплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".
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Пенсии ветеранов Афганистана рассчитываются так же как и по возрасту. То есть, учитывается официальный доход и стаж.
Обратите внимание! Минимальная пенсионная выплата для таких лиц сейчас – 4 958 гривен.
Какие пенсии по инвалидности имеют ветераны Афганистана
С пенсиями по инвалидности ситуация несколько иная. Минимальная выплата в этом случае зависит от назначенной для лица группы. Сейчас эти показатели следующие:
- ветераны войны в Афганистане с I группой инвалидности должны получать выплату минимум 15 347 гривен;
- со II группой инвалидности – 12 396 гривен;
- с III группой инвалидности – 8 500 гривен.