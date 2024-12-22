Сколько получает ветеран войны в Афганистане сейчас

Пенсия ветеранов войны в Афганистане рассчитывается по общей формуле. Однако, минимумы установленные для этих лиц несколько отличаются.

Какие выплаты у ветеранов Афганистана сейчас

Граждане, получившие официальный статус ветерана войны в Афганистане имеют право на различные надбавки и компенсационные выплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

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Пенсии ветеранов Афганистана рассчитываются так же как и по возрасту. То есть, учитывается официальный доход и стаж.

Обратите внимание! Минимальная пенсионная выплата для таких лиц сейчас – 4 958 гривен.

Какие пенсии по инвалидности имеют ветераны Афганистана

С пенсиями по инвалидности ситуация несколько иная. Минимальная выплата в этом случае зависит от назначенной для лица группы. Сейчас эти показатели следующие: