Почти бесплатные: какие криптовалюты стоят меньше всего на рынке

Известно, что самой дорогой криптовалютой в мире является биткойн, который сейчас стоит более 83 тысяч долларов за монету. Впрочем мир криптоиндустрии насчитывает миллионы валют, где монета может стоить меньше цента.

Какие из криптовалют самые дешевые сейчас

По данным CoinMarketCap, по состоянию на 2024 год существовало более 2,4 миллиона криптовалют, одновременно самой дешевой в то время считалась мем-монета Elon's Cat (CATME), которая торговалась за 0,0000000000000000000000002318 долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Binance.

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Еще одной из самых дешевых монет-мемов является Doge Satellite Inu (не является оригинальной монетой-мемом Dogecoin (DOGE)), которая сейчас стоит 0,0000000000000000000004720 доллара.

Кроме того, в список самых дешевых, по данным CoinGecko на момент написания текста, также входят следующие монеты:

Монета-мем Shiba Inu с ценой в 0,00001167 доллара,

с ценой в 0,00001167 доллара, Pepe – 0,00000057141 доллара,

– 0,00000057141 доллара, Cardano (ADA) с ценой в 0,62 доллара,

с ценой в 0,62 доллара, Tron (TRX) – 0,25 доллара,

– 0,25 доллара, Stellar (XLM) – 0,23 доллара.

Напоминаем! В лидеры крипторынка по стоимости входит Bitcoin (BTC) с ценой в более 83 тысяч долларов. В то же время криптовалюта Ethereum (ETH) с ценой в почти 1 571 доллар является второй по популярности валютой в мире криптоиндустрии.