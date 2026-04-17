Каждый четвертый пенсионер выживает на 3,5 тысячи гривен – где в Украине самые высокие пенсии

После индексации средняя пенсия в Украине выросла до 7 236 гривен (около 166 долларов) – и это на 14% больше, чем в прошлом году. Однако за цифрой скрывается несколько иная реальность, ведь почти каждый четвертый пенсионер до сих пор получает лишь около 3 500 гривен в месяц.

Какие пенсии получают украинцы в 2026 году?

Интересно, что самые высокие выплаты имеют жители Киева. Детали рассказали в Опендатабот, ссылаясь на данные Пенсионного фонда.

До 3 тысяч гривен сейчас получают 3,4% пенсионеров, то есть более 344 тысяч человек.

От 3 до 4 тысяч гривен "посчастливилось" получать почти каждому четвертому (24,2%) пенсионеру, то есть почти 2,5 миллиона украинцам.

От 4 до 5 тысяч гривен в месяц имеют 17,3%, а это около 1,7 миллиона граждан.

От 5 до 10 тысяч гривен получает наибольшая доля украинских пенсионеров (36,5%) – более 3,6 миллиона человек. К слову, средняя пенсия в этой категории – 6 686 гривен.

А вот более 10 тысяч гривен ежемесячно имеют 18,6%, то есть более 1,8 миллиона пенсионеров. Интересно, что еще год назад таких было меньше – 15%. Сейчас средняя пенсия в этой группе достигает 16,5 тысяч гривен.

Стоит отметить, что за год доля людей с самыми низкими пенсиями уменьшилась – с 36% до 28%. Правда, это происходит на фоне общего сокращения количества пенсионеров: только с января по март 2026 года их стало меньше на 116 тысяч.

Важно! В среднем страна теряет около 170 тысяч пенсионеров ежегодно, а за время полномасштабной войны их количество уменьшилось на 740 тысяч.

Где в Украине пенсии самые большие?

Самые высокие пенсии традиционно в Киеве – в среднем это 9 864 гривны, а самые низкие – в Тернопольской области, где средняя выплата составляет 5 612 гривен.

Всего лишь в восьми регионах пенсии дотягивают до среднего уровня или превышают его,

– пишут аналитики.



Размеры пенсий в разных областях / Инфографика Опендатабот

Интересно, что наибольший прирост средней пенсии за год зафиксирован на Ровенщине (на 22%) и Житомирщине (на 20%).

Кроме того, почти каждый четвертый пенсионер в Украине продолжает работать – это около 2,8 миллиона человек. В то же время их средняя пенсия выше, примерно 7,9 тысяч гривен в месяц.

Что еще стоит знать о пенсиях в Украине?