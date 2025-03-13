13 марта, 10:44
Продолжает ли злотый дорожать: какова стоимость валюты на наличном рынке
Основні тези
- Официальный курс польской валюты в Украине на 13 марта составляет 10,76 гривны, что на 1 копейку меньше, чем 12 марта.
- Курс злотого в банках: покупка - 10,37 гривны, продажа - 11,05 гривны; в обменниках: покупка - 10,67 гривны, продажа - 10,80 гривны.
Стоимость злотого существенно выросла за последние дни, обновив предыдущие рекорды. В ответ банки и обменники повысили курс валюты.
Официальный курс злотого в Украине
По состоянию на утро 13 марта официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,76 гривны (-1 копейка от 12 марта), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Курс злотого в банках и обменниках.
- Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,37 гривны (+12 копеек) и продажа – 11,05 гривны (+8 копеек).
- В то же время обменники покупают злотые по 10,67 гривны (+2 копейки), а продают – уже по 10,80 гривны (без изменений).
Сколько стоят 100 злотых сегодня
- Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 076 гривен. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 105 гривен в обменниках и 1 080 гривен в банках.
- В то же время обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 067 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит лишь 1 037 гривен.
Впрочем, окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.