Заработать многое можно не только в IT: в какой сфере получают до 55 тысяч гривен в месяц

Несмотря на то, что в Украине немало населения получает среднюю заработную плату на уровне от 11 до 15 тысяч гривен, есть специальности, где можно зарабатывать в несколько раз больше. В то же время, они не касаются IT-сферы.

Кто зарабатывает в Украине больше всего

Как свидетельствуют данные Work.ua, в Украине получить от 28 тысяч гривен до 55 тысяч гривен ежемесячно, не обязательно работая в IT. Есть несколько специальностей, где такую заработную плату можно получить ежемесячно.

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К таким специальностям относятся:

менеджеров по развитию, автоэлектриков – 28 тысяч гривен;

курьеров с авто – 29 тысяч гривен;

дизелистов, автомехаников, технологов по мебели, региональных менеджеров – 30 тысяч гривен;

координаторов по сбыту – 31 тысяча гривен;

3D-визуализаторов – 31,5 тысячи гривен;

риелторов, рихтовщиков – 32,5 тысячи гривен;

бизнес-аналитиков – 34 тысячи гривен;

менеджеров по работе с супермаркетами, эндодонтистов – 35 тысяч гривен;

водителей-международников – 40 тысяч гривен;

медиабайеров – 55 тысяч гривен;

Впрочем, как рассказала 24 Каналу эксперт по рынку труда Валентина Гаврюшенко самые большие зарплаты традиционно остаются за работниками IT-отрасли:

программист PHP – 55 тысяч гривен;

back-end программист, Unity developer, руководитель IT-отдела – 50 тысяч гривен;

javascript-программист – 44,5 тысячи гривен;

Валентина Гаврюшенко Эксперт по рынку труда По состоянию на июнь на сайтах поиска работы открыто около 90 тысяч вакансий (рост на 9%), что говорит о том, что работа в Украине есть, найти ее реально, даже несмотря на наступление низкого бизнес-сезона.

Кто получает от 18 тысяч до 7 тысяч гривен

Валентина Гаврюшенко добавляет, что если принять во внимание среднюю заработную плату по вакансиям, которые размещены на сайтах поиска работы в Украине, то она составляет 11 - 15 тысяч гривен. В этой категории самая высокая заработная плата в следующих областях:

государственное управление и оборона – 17,9 тысячи гривен;

сфера информации и телекоммуникаций – 15 тысяч гривен;

учреждения здравоохранения – 12,4 тысячи гривен;

добывающая промышленность и разработка карьеров – 12,2 тысячи гривен;

сфера поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 11,7 тысячи гривен;

финансы и страховая деятельность – 11,6 тысячи гривен;

водоснабжение, канализация, обращение с отходами – 11,5 тысячи гривен;

перерабатывающая промышленность – 11,3 тысячи гривен;

сфера транспорта – 11,3 тысячи гривен;

строительство – 11,2 тысячи гривен.

Минимальную заработную плату получают уборщики, санитары, консьержи, портье и посудомоечники. Она стартует от 7 до 10 тысяч гривен.