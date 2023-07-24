Заработать многое можно не только в IT: в какой сфере получают до 55 тысяч гривен в месяц
Несмотря на то, что в Украине немало населения получает среднюю заработную плату на уровне от 11 до 15 тысяч гривен, есть специальности, где можно зарабатывать в несколько раз больше. В то же время, они не касаются IT-сферы.
Кто зарабатывает в Украине больше всего
Как свидетельствуют данные Work.ua, в Украине получить от 28 тысяч гривен до 55 тысяч гривен ежемесячно, не обязательно работая в IT. Есть несколько специальностей, где такую заработную плату можно получить ежемесячно.
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К таким специальностям относятся:
- менеджеров по развитию, автоэлектриков – 28 тысяч гривен;
- курьеров с авто – 29 тысяч гривен;
- дизелистов, автомехаников, технологов по мебели, региональных менеджеров – 30 тысяч гривен;
- координаторов по сбыту – 31 тысяча гривен;
- 3D-визуализаторов – 31,5 тысячи гривен;
- риелторов, рихтовщиков – 32,5 тысячи гривен;
- бизнес-аналитиков – 34 тысячи гривен;
- менеджеров по работе с супермаркетами, эндодонтистов – 35 тысяч гривен;
- водителей-международников – 40 тысяч гривен;
- медиабайеров – 55 тысяч гривен;
Впрочем, как рассказала 24 Каналу эксперт по рынку труда Валентина Гаврюшенко самые большие зарплаты традиционно остаются за работниками IT-отрасли:
- программист PHP – 55 тысяч гривен;
- back-end программист, Unity developer, руководитель IT-отдела – 50 тысяч гривен;
- javascript-программист – 44,5 тысячи гривен;
По состоянию на июнь на сайтах поиска работы открыто около 90 тысяч вакансий (рост на 9%), что говорит о том, что работа в Украине есть, найти ее реально, даже несмотря на наступление низкого бизнес-сезона.
Кто получает от 18 тысяч до 7 тысяч гривен
Валентина Гаврюшенко добавляет, что если принять во внимание среднюю заработную плату по вакансиям, которые размещены на сайтах поиска работы в Украине, то она составляет 11 - 15 тысяч гривен. В этой категории самая высокая заработная плата в следующих областях:
- государственное управление и оборона – 17,9 тысячи гривен;
- сфера информации и телекоммуникаций – 15 тысяч гривен;
- учреждения здравоохранения – 12,4 тысячи гривен;
- добывающая промышленность и разработка карьеров – 12,2 тысячи гривен;
- сфера поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 11,7 тысячи гривен;
- финансы и страховая деятельность – 11,6 тысячи гривен;
- водоснабжение, канализация, обращение с отходами – 11,5 тысячи гривен;
- перерабатывающая промышленность – 11,3 тысячи гривен;
- сфера транспорта – 11,3 тысячи гривен;
- строительство – 11,2 тысячи гривен.