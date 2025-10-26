Пенсии по инвалидности в ноябре: на что рассчитывать ІІ группе

В ноябре украинцы с инвалидностью II группы ожидают возможных изменений в размере пенсионных выплат. Что будет с пенсиями и на какие суммы можно рассчитывать, читайте дальше.

Какими будут пенсии по инвалидности в ноябре?

Пенсионный фонд напоминает: в ноябре напоминает: в ноябре размер пенсии по инвалидности в Украине зависит от причины и установленной группы. А выплаты назначаются индивидуально, с учетом страхового стажа, группы инвалидности и даты ее установления, сообщает 24 Канал.

Интересно Справка о зарплате при начислении пенсии: кому она нужна в 2025 году

Поэтому, размер пенсии определяют как процент от пенсии по возрасту:

I группа инвалидности – 100%;

II группа инвалидности – 90%;

III группа инвалидности – 50%.

Следует также заметить, что эту пенсию начисляют со дня установления инвалидности, если заявление подано не позднее трех месяцев. А в случае, когда обращение подано позже, выплаты начинаются с даты обращения.

Ожидать ли повышения пенсий в 2025 году?

Правительство готовит обновление пенсий в 2026 году. По словам премьера Юлии Свириденко, в бюджете на следующий год заложено 1,027 триллиона гривен на пенсионные выплаты.

Это на 123,4 миллиарда больше, чем в 2025 году. Соответственно повышение пенсий получит большинство украинцев, в том числе люди с инвалидностью.

Что еще стоит знать о пенсиях по инвалидности?