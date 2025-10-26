Пенсії за інвалідністю у листопаді: на що розраховувати ІІ групі

У листопаді українці з інвалідністю ІІ групи очікують на можливі зміни у розмірі пенсійних виплат. Що буде із пенсіями та на які суми можна розраховувати, читайте далі.

Якими будуть пенсії за інвалідністю у листопаді?

Пенсійний фонд нагадує: у листопаді розмір пенсії за інвалідністю в Україні залежить від причини та встановленої групи. А виплати призначаються індивідуально, з урахуванням страхового стажу, групи інвалідності та дати її встановлення, повідомляє 24 Канал.

Відтак, розмір пенсії визначають як відсоток від пенсії за віком:

І група інвалідності – 100%;

ІІ група інвалідності – 90%;

ІІІ група інвалідності – 50%.

Слід також зауважити, що цю пенсію нараховують від дня встановлення інвалідності, якщо заява подана не пізніше трьох місяців. А у випадку, коли звернення подано пізніше, виплати починаються з дати звернення.

Чи очікувати підвищення пенсій у 2025 році?

Уряд готує оновлення пенсій у 2026 році. За словами прем’єрки Юлії Свириденко, у бюджеті на наступний рік закладено 1,027 трильйона гривень на пенсійні виплати.

Це на 123,4 мільярда більше, ніж у 2025 році. Відповідно підвищення пенсій отримає більшість українців, у тому числі люди з інвалідністю.

Що ще варто знати про пенсії за інвалідністю?