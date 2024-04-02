Мясо, яйца и лук: что будет с ценами на продукты в апреле

Стоимость борщевого набора до лета будет держаться на том уровне, что и сейчас. В то же время лук не будет расти безумно, как в прошлом году. Интересно, что стоимость яиц подешевела по сравнению с зимним периодом, а после Пасхи цена уменьшится еще.

Будут ли цены на овощи расти

В комментарии 24 Каналу аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка рассказал, что цены на борщевой набор будут колебаться в пределах сезонных тенденций.

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Он объясняет, что март не был теплым, а потому цены на овощи будут держаться на текущем уровне.

Максим Гопка Аналитик УКАБ Поскольку погода в марте не радовала стабильным теплом, то цены на овощи пока будут держаться на текущем уровне, снижаясь постепенно и ближе к лету с наступлением стабильно теплых суточных температур. Самым дорогим составляющим борща остается картофель и мясо.

По стоимости лука, который в прошлом году бил ценовые рекорды, аналитик говорит, что на сегодня средняя оптовая цена составляет 12 гривен за килограмм, в супермаркетах – 15,74 гривны за килограмм. В общем, этом году перспектив для столь высокого роста цен нет.

что в прошлом году оптовая цена лука была на уровне 43 гривен за килограмм, а в супермаркетах – 57 гривен.

Максим Гопка добавляет, что в прошлом году на цену лука влияли следующие факторы:

Малое предложение от внутреннего производителя, что сформировалась из-за оккупации юга страны и ограниченную возможность хранения продукции.

Традиционно импорт лука начинается примерно в феврале, в это время в основных стран производителей и экспортеров был неурожай и сильно высокая цена на их внутреннем рынке. В связи с этим вводились торговые ограничения со стороны стран производителей, чтобы стабилизировать внутреннюю цену.

Сейчас на внутреннем рынке Украины достаточно предложения этого продукта.

Мясные и молочные продукты

Аналитик Гопка говорит, что за последний год свинина выросла в цене на 4%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Говяжий гуляш стоит 278 гривен за килограмм, что на 17% больше, чем год назад.

Свиной ошеек вырос в цене на 13% и составляет 236 гривен за килограмм.

В ближайшее время существенного роста цен на мясо наблюдаться не будет,

– отмечает эксперт.

Также, молочные продукты в апреле также не подорожают. Поэтому, закупочные цены на молочное сырье должны несколько уменьшиться, что может влиять и на конечную цену продукта. Кроме этого, Пасхальный пост повлияет на спрос, потому что количество потребителей, которые покупают молочную продукцию, уменьшится.

Сколько будут стоить яйца

Заметьте, что в холодный период сезона цены на яйца не превышали 65 гривен за десяток. А сейчас средняя цена на яйца в супермаркетах составляет 56 – 59 гривен за десяток. Максим Гопка объясняет, что это на 22% меньше, чем в прошлом году.

Учитывая то, что Пасху будем праздновать в последний месяц весны и несмотря на то, что предложение в это время должно сезонно увеличиться, большой световой день и естественная яйценоскость кур не даст сильно вырасти цене на фоне праздничного спроса,

– говорит он.

Эксперт прогнозирует, что сразу после Пасхальных праздников