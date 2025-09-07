Настоящая льгота или иллюзия: что реально компенсирует государство пенсионерам
- Пенсионеры в Украине имеют право на скидки до 50% на оплату коммунальных услуг имеют право на скидки до 50% на оплату коммунальных услуг, а некоторые категории получают полное возмещение.
- Для получения льгот нужно подать заявление в ЦНАП, отделение ПФУ или онлайн, предоставив необходимые документы.
Пенсионерам положено немало льгот и скидок, но часть из них существует только на бумаге. Какие из них действительно помогают сэкономить, читайте дальше.
Какая льгота действительно действует для пенсионеров?
Украинское законодательство гарантирует пенсионерам ряд льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. На практике их могут оформить не все, а только те категории, которые определены законом, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Размер поддержки также различается: для большинства категорий действует скидка в 50% стоимости коммунальных услуг, тогда как для отдельных групп предусмотрено полное возмещение в пределах социальных нормативов.
Кто может получить скидку на коммуналку
Скидку на коммуналку могут получить одинокие пожилые люди, ветераны труда и войны, пенсионеры с инвалидностью, участники боевых действий и члены их семей, жертвы нацистских преследований, а также граждане с особыми заслугами перед государством.
Как оформить льготу пенсионеру?
Чтобы воспользоваться правом на компенсацию, необходимо подать заявление:
- в ближайшем ЦНАПе,
- в отделении Пенсионного фонда Украины,
- или онлайн через портал ПФУ.
В пакет документов входят: паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение или другой подтверждающий документ, а также банковские реквизиты. Заявление рассматривают до 10 дней, после чего льгота начинает действовать со следующего месяца.
Что известно о льготах для пенсионеров: коротко о главном
Украинские пенсионеры имеют право на ряд льгот, направленных на уменьшение финансовой нагрузки кроме скидки на коммунальные услуги.
Среди базовых: освобождение от уплаты земельного налога, бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатная парковка на платных стоянках.