Пенсіонерам належить чимало пільг та знижок, але частина з них існує лише на папері. Які з них справді допомагають заощадити, читайте далі.

Яка пільга дійсно діє для пенсіонерів?

Українське законодавство гарантує пенсіонерам низку пільг на оплату житлово-комунальних послуг. На практиці їх можуть оформити не всі, а лише ті категорії, які визначені законом, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Розмір підтримки також різниться: для більшості категорій діє знижка у 50% вартості комунальних послуг, тоді як для окремих груп передбачене повне відшкодування у межах соціальних нормативів.

Хто може отримати знижку на комуналку Знижку на комуналку можуть отримати самотні літні люди, ветерани праці та війни, пенсіонери з інвалідністю, учасники бойових дій і члени їхніх родин, жертви нацистських переслідувань, а також громадяни з особливими заслугами перед державою.

Як оформити пільгу пенсіонеру?

Щоб скористатися правом на компенсацію, необхідно подати заяву:

у найближчому ЦНАПі,

у відділенні Пенсійного фонду України,

або онлайн через портал ПФУ.

До пакета документів входять: паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення або інший підтвердний документ, а також банківські реквізити. Заяву розглядають до 10 днів, після чого пільга починає діяти з наступного місяця.

Що відомо про пільги для пенсіонерів: коротко про головне