В 2026 году некоторые украинские министерства потеряют финансирование правительства. Сейчас известно о двух таких ведомствах.

Какие министерства будут финансировать меньше в 2026 году?

Речь идет о Министерстве внутренних дел и Министерстве финансов в соответствии с документом о расходах и предоставлении кредитов в 2024-2026 годах, который стал известен журналистам 24 Канала.

Министерство внутренних дел снизит расходы с 522,5 миллиарда гривен в 2025 году до 522,0 миллиарда гривен в 2026 году. То есть это минус 0,5 миллиарда гривен.

В то же время для Минфина расходы уменьшатся с 32,5 миллиарда гривен до 32,3 миллиарда гривен соответственно. Это минус 0,2 миллиарда гривен).

Кроме того, есть ведомства, что вообще не имеют предусмотренных расходов:

Министерство окружающей среды; Министерство аграрной политики; Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В то же время больше всего в денежном измерении растут расходы Министерства социальной политики, семьи и единства. Это министерство обеспечивает пенсии гражданам, различные соцвыплаты, льготы и жилищные субсидии, помогают лицам с инвалидностью, ветеранам труда, ВПО и тому подобное.

Дело в том, что в 2025 году на его нужды правительство закладывало 420,7 миллиарда гривен. Однако уже в 2026 году эта сумма возрастет до 465,4 миллиарда гривен. В частности прирост составляет более 44,6 миллиарда гривен, или около 10,6%.

Обратите внимание! Финансирование общего фонда Министерства в 2025 году составило 419,2 миллиарда гривен, а в 2026-м возрастет до 464,3 миллиарда гривен.

Какие еще министерства будут много финансировать?