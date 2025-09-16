Сколько заложили на фонд восстановления?
В проекте государственного бюджета на 2026 год предусматривается 1,9 миллиарда гривен для Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления, сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
Средства направят для выполнения обязательств в рамках реализации соглашения между Украиной и США.
Заметим, что в конце апреля 2025 года Украина и США подписали соглашение о недрах. Договоренность предусматривала создание Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.
Что известно об Американско-Украинском фонде восстановления?
Совместный инвестиционный фонд восстановления Украины и США имеет целью привлекать средства для восстановления экономики, развития инфраструктуры, энергетики и сектора природных ресурсов. Его особенностью является то, что 50% доходов от новых лицензий и проектов в сфере полезных ископаемых будут направляться в фонд, которым совместно управляют Киев и Вашингтон. При этом Украина сохраняет контроль над собственными ресурсами
Как работает инвестиционный фонд восстановления?
Инвестиционный фонд восстановления зарегистрировали в Соединенных Штатах, но действовать он будет в Украине. Кроме того, стороны договорились, что основной счет фонда будет находиться именно в Украине, туда Киев будет зачислять средства на восстановление, причем делать это в гривнах, а не в долларах.
Руководящий совет фонда сформировали из представителей США и Украины поровну – по три человека. Украинскую сторону представляют министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, его заместитель Егор Перелыгин и государственный секретарь МИД Александр Карасевич. От США в совет вошли министр финансов Скотт Бессент и представители Международной финансовой корпорации развития (DFC) – Коннор Коулман и Роберт Стеббинс.
Правила работы фонда были утверждены Верховной Радой. Также были сформированы комитеты и открытый конкурс на должность администратора фонда, который будет привлекать частные инвестиции в украинскую экономику, отвечать за бухгалтерский учет, документацию и тому подобное.
А 3 сентября фонд начал работу. Как сообщила премьер Юлия Свириденко состоялось первое заседание Руководящего совета Инвестиционного фонда восстановления.