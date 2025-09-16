У 2026 році деякі українські міністерства втратять фінансування уряду. Наразі відомо про два таких відомства.

Які міністерства будуть фінансувати менше у 2026 році?

Йдеться про Міністерство внутрішніх справ та Міністерство фінансів відповідно до документа щодо видатків та надання кредитів у 2024-2026 роках, який став відомий журналістам 24 Каналу.

Міністерство внутрішніх справ знизить видатки з 522,5 мільярда гривень у 2025 році до 522,0 мільярда гривень у 2026 році. Тобто це мінус 0,5 мільярда гривень.

Водночас для Мінфіну видатки зменшаться з 32,5 мільярда гривень до 32,3 мільярда гривень відповідно. Це мінус 0,2 мільярда гривень).

Крім того, є відомства, що взагалі не мають передбачених видатків.Мова йде про:

Міністерство довкілля; Міністерство аграрної політики; Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Водночас найбільше у грошовому вимірі зростають видатки Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності. Це міністерство забезпечує пенсії громадянам, різні соцвиплати, пільги та житлові субсидії, допомагають особам з інвалідністю, ветеранам праці, ВПО тощо.

Річ у тім, що у 2025 році на його потреби уряд закладав 420,7 мільярда гривень. Однак вже у 2026 році ця сума зросте до 465,4 мільярда гривень. Зокрема приріст становить понад 44,6 мільярда гривень, або близько 10,6%.

Зверніть увагу! Фінансування загального фонду Міністерства у 2025 році становило 419,2 мільярда гривень, а у 2026-му зросте до 464,3 мільярда гривень.

Які ще міністерства багато фінансуватимуть?