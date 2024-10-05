Пенсия более 4 тысяч гривен: сколько людей ее получает

В середине июля в Украине насчитывалось 10,26 миллиона пенсионеров. Самую большую пенсию получают в Киеве - 7 940 гривен, а самую низкую на Тернопольщине - 4 436 гривен.

Какие пенсионеры получают более 4 тысяч пенсии

Около 4,5 миллиона пенсионеров получают выплаты меньше 4 тысяч гривен из которых более половины выплат не достигают 3 тысяч гривен. Таких пенсионеров уменьшилось с 51% до 43,5% за первые полгода.

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Пенсия более 4 тысяч гривен получает 18.6% украинцев, то есть 1,9 миллиона гривен. Лиц, которые получают среднюю пенсию более 10 тысяч гривен, всего 1,2 миллиона.

Напомним! Благодаря мартовским индексациям средняя пенсия по Украине выросла 5 816 гривен, то есть на 8%.

Самая большая средняя пенсия по регионам зафиксирована в Киеве 7 940,27 гривны, что на 36,5% больше чем средняя по Украине. Самая низкая такая выплата на Тернопольщине – 4 436,41 гривны, что на 24% меньше средней по Украине.