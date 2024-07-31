Украинцы могут остаться без газа: какие три области под угрозой

Украина не планирует продлевать контракт с "Газпром" по транзиту газа из России. В связи с этим в трех областях Украины могут возникнуть проблемы с газоснабжением.

Где могут возникнуть проблемы с газом

По словам соучредителя Фонда энергетических стратегий Юрия Корольчука, возможные проблемы с поставками газа могут возникнуть в Волынской, Одесской и Николаевской областях.

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Как объясняет Корольчук, для внутренних потребителей необходим хотя бы минимальный объем газа в трубах, который сейчас обеспечивается благодаря транзиту. Речь идет о 15-20 миллиардах кубометров. Это позволяет поддерживать необходимое давление и обеспечивать поставки газа во все регионы Украины, а без него – возникнут проблемы с поставками газа.

По словам Корольчука, рассчитывать на теплую зиму не стоит, поскольку два года подряд зима и так была теплой.

Эксперт также высказался о возможности транспортировки газа из Азербайджана через Украину: Азербайджан не сможет обеспечить заполнение трубопровода объемом 2 миллиарда кубометра газа. Поэтому, вероятно, также будет вынужден закупать газ у России.