Объяснение ПФУ: что означает 100% пенсии по возрасту
Источник:ПФУ
В некоторых случаях специальная пенсионная выплата напрямую зависит от определенной пенсии по возрасту. Например, если речь идет о деньгах, предоставляемых лицам с инвалидностью.
Как влияет возрастная пенсия на выплату по инвалидности
Соотношение выплат по инвалидности и по возрасту зависит от группы, которую лицу назначила специальная комиссия, сообщает ПФУ.
Читайте также Помощь на погребение: как получить две пенсии погибшего родственника
Сейчас выплата по инвалидности, относительно пенсии по возрасту такова:
- граждане, имеющие инвалидность I группы получают минимум 100% пенсии по возрасту;
- лица с инвалидностью II группы – 90%;
- инвалидностью III группы – 50%.
Заметьте! Указанное соотношение актуально для пенсий по инвалидности, в соответствии с солидарной системой. Однако есть случаи, когда расчеты происходят иначе. В частности, если речь идет о военнослужащих или пострадавших от аварии на ЧАЭС.
То есть, ПФУ определяет размер выплаты по возрасту, учитывая индивидуальные факторы. Например, количество приобретенного стажа. А уже полученное значение учитывается при расчетах.
Обратите внимание! При расчетах используется "чистый" размер пенсий. То есть, без всяких надбавок.