Объяснение ПФУ: что означает 100% пенсии по возрасту

В некоторых случаях специальная пенсионная выплата напрямую зависит от определенной пенсии по возрасту. Например, если речь идет о деньгах, предоставляемых лицам с инвалидностью.

Как влияет возрастная пенсия на выплату по инвалидности

Соотношение выплат по инвалидности и по возрасту зависит от группы, которую лицу назначила специальная комиссия, сообщает ПФУ.

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Сейчас выплата по инвалидности, относительно пенсии по возрасту такова:

граждане, имеющие инвалидность I группы получают минимум 100% пенсии по возрасту;

получают минимум 100% пенсии по возрасту; лица с инвалидностью II группы – 90%;

– 90%; инвалидностью III группы – 50%.

Заметьте! Указанное соотношение актуально для пенсий по инвалидности, в соответствии с солидарной системой. Однако есть случаи, когда расчеты происходят иначе. В частности, если речь идет о военнослужащих или пострадавших от аварии на ЧАЭС.

То есть, ПФУ определяет размер выплаты по возрасту, учитывая индивидуальные факторы. Например, количество приобретенного стажа. А уже полученное значение учитывается при расчетах.

Обратите внимание! При расчетах используется "чистый" размер пенсий. То есть, без всяких надбавок.