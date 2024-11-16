Выплаты по инвалидности в декабре: изменится ли что-то в начислении пенсий
Ухудшение состояния здоровья дает человеку право на статус полностью или частично нетрудоспособного. Следовательно, он получает определенную группу инвалидности, что дает право на специальные выплаты.
Повысятся ли пенсии по инвалидности зимой
В декабре пенсии по инвалидности не вырастут – их размер останется неизменным до конца года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Как отмечают в ПФУ, размер пенсии по инвалидности в дальнейшем будет зависеть от пенсии по возрасту и распределяется следующим образом:
- лица с инвалидностью I группы будут получать 100% пенсии по возрасту;
- с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту;
- с инвалидностью III группы – 50% пенсии по возрасту.
Сколько будут платить людям с инвалидностью в декабре
Выплаты по инвалидности должны соответствовать установленным минимумам:
- лица с I группой инвалидности должны получать не менее 2 980 гривен;
- II и III группы, если человек не работает, – не менее 2 520 гривен;
- II и III группы, если человек продолжает работать, – 2 093 гривны.
В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, на основе которой определяют пенсию по инвалидности, засчитывается не только фактический страховой стаж, но и период со дня установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста.
Обратите внимание! Такая пенсия назначается при условии наличия от 1 до 15 лет страхового стажа, в зависимости от возраста, когда была установлена инвалидность.