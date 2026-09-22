Зимняя субсидия: какие доходы не дают права на помощь в оплате коммунальных услуг

В настоящее время как правительство, так и население активно готовятся к предстоящему отопительному сезону. В частности, многие граждане рассчитывают на субсидию.

Как именно Пенсионный фонд рассчитывает ваши деньги?

Но следует учитывать, что некоторые изменения в семейном бюджете могут кардинально изменить сумму в счетах за коммунальные услуги, что написано в сообщении Пенсионного фонда Украины.

Размер государственной помощи на оплату коммунальных услуг напрямую зависит от совокупного дохода семьи.

При расчете субсидии учитываются не текущие доходы, а доходы за четко определенный период.

Например, если человек оформляет помощь на отопительный сезон, то ПФУ анализирует доходы за январь – июнь текущего года.

Для летнего (неотопительного) сезона учитывается период с июля по декабрь предыдущего года.

Если семья обратилась за субсидией в середине сезона, то будут учитываться доходы за два квартала, предшествующих обращению.

Для пенсионеров действует отдельный алгоритм. Например, для летнего сезона учитывается мартовская выплата.

Для субсидии на отопительный сезон учитывается пенсия, начисленная за август,

– отмечают в ПФУ.

В частности, в совокупный доход семьи обязательно включают:

заработную плату;

пенсию;

социальные выплаты;

любые другие официальные доходы.

Напомним, что при рассмотрении вопроса о субсидии также проверяется имущественное положение. Помощь будет немедленно отменена, если кто-либо из членов семьи в течение года совершил покупку на сумму свыше 100 тысяч гривен или приобрел валюту или драгоценные металлы на сумму более 50 тысяч гривен.

Также украинцы могут оформить выплату в размере 19 400 гривен. Ее получат уязвимые категории населения, проживающие в определенных регионах.