Какие депозиты самые выгодные для вкладчиков в сентябре

На следующей неделе любые головокружительные изменения в депозитном секторе маловероятны. Однако между банками будет продолжаться период достаточно "жесткой конкуренции" за вкладчиков.

Как изменится ситуация в депозитном секторе

Банкир Дмитрий Замотаев рассказал 24 Каналу, что на следующей неделе депозитный сектор будет оставаться стабильным. Вероятно, ставки не претерпят особых изменений.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка В течение 9 – 15 сентября в сегменте гривневых депозитов вряд ли возможна "лихорадка": как и неделей ранее Так, как мы и прогнозировали ранее, наибольшие ставки будут фиксироваться на длительные вклады от 1 года до 2,5 лет.

Какие факторы, по мнению Замотаева, больше всего повлияют на депозитный сектор:

размер учетной ставки и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам;

стабильность национальной валюты;

уровень потребительских цен (бытовая инфляция);

соотношение прироста вкладчиков с развитием кредитования.

Также на депозитный сектор будут влиять косвенные факторы. В частности, военные и энергетические.

Средние ставки на гривневые депозиты с 9 по 15 сентября

на вклады от 1 до 2,5 лет – ставки составят в среднем 12 – 13% (максимальные ставки, при этом, могут достигать 15% годовых);

от 9 до 12 месяцев – 11 – 12% годовых;

от 3 до 6 месяцев – 10%.

Замотаев отмечает, что на вклады от 3 до 6 месяцев будет наблюдаться тенденция к постепенному снижению ставок до 8 – 8,5% годовых. По мнению банкира, такой ход событий вполне возможен до конца текущего года