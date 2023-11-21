Доллар снова падает, а евро растет: какие курсы валют от НБУ сегодня

По данным НБУ, доллар снова показывает тенденцию спада. Следовательно, стоимость валюты упала за сутки. А вот евро сохраняет оживление и дорожает.

Официальный курс 21 ноября

По данным Нацбанка, официальный курс 21 ноября составлял 36,04 гривны за доллар. Стоимость доллара упала снова – на 9 копеек по сравнению с прошлым днем.

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Что касается евро, то курс европейской валюты начал расти – до 39,39 гривны. Цена выросла на 14 копеек.

Каким будет официальный курс доллара и евро 22 ноября:

Доллар – 36,04 гривны,

Евро – 39,46 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 21 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

В банках покупка составляет 37,32 гривны , а продажа – 37,85 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,49 гривны , а продажа – 37,85 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 37,69 гривны, а продажа – 37,76 гривны.

Курс до конца ноября

По прогнозу банкира Анны Золотько, с которым она поделилась с 24 Каналом, на этой неделе следует ожидать оживления спроса. Все из-за масштабных маркетинговых мероприятий в так называемую "черную пятницу".

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, стоимость американского доллара в течение следующей недели будет находиться в диапазоне 37,4 – 37,9 гривны за доллар.

Следовательно, распродажи и подготовка к ним могут отвлекать гривневую ликвидность населения от валютного рынка. Учитывая, что разрыв между безналичным и наличным курсами остается достаточно значительным, возможно умеренное укрепление гривны в наличном сегменте.

К слову, эксперт говорит, что за последние 7 дней наличный курс покупки долларов США удерживался в узком коридоре 37,7 – 37,75 гривны за доллар.