Сколько злотых можно купить за 100 гривен

20 декабря 2024, 09:52
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Автор: Анастасия Зорик

Курс злотого к гривне остается стабильным. Возникающие колебания незначительны и практически не ощутимы.

Сколько стоит 1 злотый

20 декабря НБУ установил курс 10,25 гривны за злотый, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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Средний курс, в зависимости от учреждения такой:

  • в банках покупка происходит по курсу 10 гривен за злотый, продажа – 10,45 гривны за злотый;
  • в обменниках покупка осуществляется по курсу 10,25 гривны за злотый, продажа – 10,40 гривны за злотый.

В то же время курс гривны к злотому:

  • средний курс в банках – 0,096 злотых за гривну;
  • средний курс в обменниках – 0,096 злотых за гривну;
  • курс Visa – 0,097 злотых за гривну;
  • курс Mastercard – 0,097 злотых за гривну.

Обратите внимание! Курс НБУ сегодня 0,098 злотых за гривну.

На сколько злотых можно обменять 100 гривен сегодня

  • если вы обмениваете 100 гривен в банке, то получится ориентировочно 9,57 злотого;
  • при обмене 100 гривен в обменном пункте, можно получить примерно 9,62 злотого.