Сколько злотых можно купить за 100 гривен

Курс злотого к гривне остается стабильным. Возникающие колебания незначительны и практически не ощутимы.

Сколько стоит 1 злотый

20 декабря НБУ установил курс 10,25 гривны за злотый, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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Средний курс, в зависимости от учреждения такой:

в банках покупка происходит по курсу 10 гривен за злотый, продажа – 10,45 гривны за злотый;

покупка происходит по курсу 10 гривен за злотый, продажа – 10,45 гривны за злотый; в обменниках покупка осуществляется по курсу 10,25 гривны за злотый, продажа – 10,40 гривны за злотый.

В то же время курс гривны к злотому:

средний курс в банках – 0,096 злотых за гривну;

средний курс в обменниках – 0,096 злотых за гривну;

курс Visa – 0,097 злотых за гривну;

курс Mastercard – 0,097 злотых за гривну.

Обратите внимание! Курс НБУ сегодня 0,098 злотых за гривну.

На сколько злотых можно обменять 100 гривен сегодня