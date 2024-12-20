Сколько злотых можно купить за 100 гривен
20 декабря 2024, 09:52Читати новину українською
Курс злотого к гривне остается стабильным. Возникающие колебания незначительны и практически не ощутимы.
Сколько стоит 1 злотый
20 декабря НБУ установил курс 10,25 гривны за злотый, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
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Средний курс, в зависимости от учреждения такой:
- в банках покупка происходит по курсу 10 гривен за злотый, продажа – 10,45 гривны за злотый;
- в обменниках покупка осуществляется по курсу 10,25 гривны за злотый, продажа – 10,40 гривны за злотый.
В то же время курс гривны к злотому:
- средний курс в банках – 0,096 злотых за гривну;
- средний курс в обменниках – 0,096 злотых за гривну;
- курс Visa – 0,097 злотых за гривну;
- курс Mastercard – 0,097 злотых за гривну.
Обратите внимание! Курс НБУ сегодня 0,098 злотых за гривну.
На сколько злотых можно обменять 100 гривен сегодня
- если вы обмениваете 100 гривен в банке, то получится ориентировочно 9,57 злотого;
- при обмене 100 гривен в обменном пункте, можно получить примерно 9,62 злотого.