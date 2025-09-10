Смотрите также ФЛП на пенсии: как без проблем "попрощаться" с уплатой ЕСВ

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что в понедельник прошлый курс официальный был на уровне 41,32 гривны, а в пятницу уже на уровне 41,34 гривны за доллар.

По словам Золотько, недельный диапазон был в пределах 41,05 – 41,5,7 гривны за доллар.

На этой неделе ожидается, что резкие колебания будут маловероятными, а курс НБУ 8 сентября был установлен на уровне 41,21 гривны за доллар примерно на 0,33% ниже среднего значения 1 – 5 сентября.