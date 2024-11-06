Такого еще не было: через РРО прошла рекордная сумма в октябре

Статистика регистраторов расчетных операций свидетельствует о достижении исторического максимума объема торговых сделок в октябре. В общем это значение достигло 408,36 миллиарда гривен.

Как вырос объем торговых операций

В январе этого года объем торговых операций достигал 310,24 миллиарда гривен, то есть за 10 месяцев это значение выросло почти на 100 миллиардов. Речь идет именно о "белых" расчетах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева.

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Справка: "Белыми" называют операции проведенные через РРО или фискальные кассовые аппараты.

Среднедневной объем операций вырос более чем на 3 миллиарда гривен с начала года. В январе это значение составляло 10 миллиардов гривен, а уже в октябре – 13,2 миллиарда гривен.

Даниил Гетманцев Председатель парламентского комитета по налогам и финансам Хочу предостеречь уважаемых торговцев от уклонения учета операций через РРО. Количество фактических проверок в январе – октябре 2024 году уже составило 29 100.

Гетманцев также уточняет, что по результатам проверок было уплачено в бюджет 240,50 миллионов гривен. Это значение на 41% больше чем прошлогодний показатель за аналогичный период.