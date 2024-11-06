Як зріс обсяг торгівельних операцій

У січні цього року обсяг торгівельних операцій сягав 310,24 мільярда гривень, тобто за 10 місяців це значення зросло на майже 100 мільярдів. Йдеться саме про "білі" розрахунки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Данила Гетманцева.

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Довідка: "Білими" називають операції проведені через РРО чи фіскальні касові апарати.

Середньоденний обсяг операцій зріс на понад 3 мільярди гривень з початку року. У січні це значення складало 10 мільярдів гривень, а уже у жовтні – 13,2 мільярда гривень.

Данило Гетманцев Голова парламентського комітету з податків та фінансів Хочу застерегти шановних торгівців від ухилення обліку операцій через РРО. Кількість фактичних перевірок в січні – жовтні 2024 році вже склала 29 100.

Гетманцев також уточнює, що за результатами перевірок було сплачено до бюджету 240,50 мільйонів гривень. Це значення на 41% більше ніж тогорічний показник за аналогічний період.