Официальный доллар снова перевалит за 38 гривен: какой курс установил НБУ

На сегодня, 19 февраля, официальный курс доллара немного вырос в цене, евро также подорожало. Интересно, что на завтра регулятор прогнозирует, что курс американской валюты перевалит за 38 гривен.

Официальный курс 19 февраля

По данным Нацбанка, официальный курс 19 февраля составил 37,97 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 3 копейки против 16 февраля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 40,89 гривны. Стоимость выросла на 12 копеек за минувшие сутки.

Какой будет официальный курс доллара и евро 20 февраля:

доллар – 38,28 гривны,

евро – 41,24 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 19 февраля доллар составляет:

В банках покупка составляет 37,80 гривны, а продажа – 38,40 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,80 гривны , а продажа – 38,49 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,25 гривны, а продажа – 38,35 гривны.

Курс на этой неделе

Как рассказала банкир Анна Золотько для 24 Канала, на этой неделе ожидается оживление торгов на ВРУ. Это может привести к умеренному росту курса доллара в безналичном сегменте.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Спрос на валюту на наличном рынке, скорее всего, будет оставаться подавленным, что типично для второй декады месяца, и ограничивать потенциал для подорожания наличной валюты.

Как прогнозирует Золотько, стоимость американской валюты в наличном сегменте в течение следующей недели будет находиться в диапазоне 38,2 – 38,8 гривны.

Кстати, сегодня курс доллара колеблется в покупке и продаже от 37,8 гривны до 38,50 гривны.