НБУ оставил без изменений учетную ставку

Сегодня правление Нацбанка приняло решение о сохранении учетной ставки на уровне 15,5% годовых с 25 июля. Это было сделано для понижения инфляции.

Почему НБУ сохранил учетную ставку?

Глава НБУ, Андрей Пышный, сообщил на брифинге, что сохранение учетной ставки поддержит устойчивость валютного рынка и контролируемых инфляционных ожиданий, передает 24 Канал.

Читайте также Стабильность или резкие колебания: что будет с долларом и евро в августе 2025 года

Андрей Пышный Глава НБУ НБУ будет сохранять достаточно жесткие монетарные условия столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить устойчивое снижение инфляции до цели 5% на горизонте политики.

По обновленному прогнозу регулятора, сохранение учетной ставки на уровне 15,5% предполагается более продолжительным (до IV квартала 2025 года). Впоследствии ожидается медленное ее понижение по сравнению с апрельским прогнозом.