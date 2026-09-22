Ситуация критическая: экономист честно ответил, в каком состоянии находится украинская экономика

Украинская экономика в настоящее время находится в критическом состоянии по многим аспектам. Возникло сразу несколько проблем, которые сейчас пытаются решить.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. По его словам, Украина должна была получить 51 миллиард долларов международного финансирования на 2026 год. На данный момент поступило примерно 20 миллиардов. Возникает "дыра" примерно в 30 миллиардов, которую нужно как-то покрывать.

Что происходит с украинской экономикой?

Как подчеркнул Устенко, две важнейшие отрасли украинской экономики – сельское хозяйство и металлургия – понесли колоссальные потери из-за перекрытых портов и уничтожения инфраструктуры. Доля аграрного сектора в структуре ВВП сократилась с 15% до 10–12%. А доля металлургии – с 10–12% до примерно 1%.

У нас готово к отгрузке около 50 миллионов тонн зерна на мировой рынок. По оптимистическим оценкам, если не разблокируют Черноморский коридор, то мы не сможем вывезти более 20–25 миллионов тонн. Что касается металла, то эта возможность вообще исчезла. Когда происходит падение экспорта, а импорт по-прежнему высок, то торговый дефицит растет. Когда такое происходит, можно констатировать, что денежная единица находится под давлением,

– сказал Устенко.

В настоящее время ежемесячный спрос на валюту Устенко оценивает примерно в 5 миллиардов долларов. Хотя золотовалютные резервы Нацбанка значительны, их активное использование для поддержки курса создает дополнительные риски девальвации. Да и сами резервы не безграничны.

Экономист рассказал, в каком состоянии находится украинская экономика: смотрите видео 24 Канала

Как исправить ситуацию?

По словам Устенко, следует отдать должное правительству, которое пытается быстро реагировать. Похоже, что сейчас большинство платежей, не связанных с социальным обеспечением и обороной, приостановлены. Также Нацбанк повысил учетную ставку, сделав деньги более дорогими. Это ударит по экономическому росту, но притормозит инфляцию.

Уже сейчас иногда раздаются опасные предложения от некоторых экспертов начать дополнительно печатать деньги. Нельзя идти на такой сценарий.

В 1990-х уже были разговоры о печатании денег. В итоге это привело не к кризису, а к катастрофе. Это очень опасное направление, с которым не справится ни одна страна. И наша – не исключение,

– сказал Устенко.

Помимо денег на 2026 год, есть большие вопросы относительно госбюджета на 2027 год, где ожидается значительный дефицит. И решать проблемы придется вместе с международными партнерами. Нужно выполнять требования МВФ и ЕС, которые Украина взяла на себя, и заниматься реформами. Также необходимо наконец отказаться от популистских программ вроде кэшбеков и начать честный диалог с обществом о реальном положении дел в стране.

Напомним, ранее сообщалось, что расходы на ведение боевых действий существенно выросли. Сейчас один день войны обходится в 190 миллионов долларов. Как отмечал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, Украине критически не хватает 27 миллиардов долларов именно на военно-технические нужды. При этом собственные налоговые поступления способны покрыть лишь треть от запланированных расходов государства.