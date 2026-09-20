Об этом в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, в настоящее время дефицит средств на военно-технические нужды достигает 27 миллиардов долларов. По его словам, предложенный правительством документ выглядит скорее как набросок желаемых доходов, ведь собственные налоговые поступления покрывают лишь треть запланированных расходов.

Почему проблема?

Как подчеркнул Пендзин, финансирование страны сейчас разделено на два ключевых блока. Первый – это макрофинансовая помощь от ЕС, МВФ и Всемирного банка, которая направляется исключительно на социальные обязательства и четко привязана к принятию реформ в Верховной Раде по принципу "деньги в обмен на реформы".

Второй блок касается военно-технических нужд, где и возник самый большой пробел. Экономист отметил, что стоимость войны существенно возросла. Если в прошлом году один день боевых действий обходился в 150 миллионов долларов, то сейчас эта сумма достигает 190 миллионов долларов в день.

С января по июнь Украина вела войну за счет внутренних средств, ведь первые транши вооружений от европейских партнеров поступили лишь в начале лета. Те деньги, которые должны были пойти на денежное содержание военных в конце года, вынужденно потратили на закупку оружия. Теперь мы просим партнеров компенсировать эти расходы напрямую в бюджет, однако они оказывают помощь преимущественно в виде оружия и боеприпасов,

– подчеркнул Пендзин.

Комментируя проект бюджета, Пендзин обратил внимание на существенный дисбаланс: при запланированных расходах в 7,2 триллиона гривен и доходах в 5,6 триллиона собственные налоговые поступления из украинской экономики заложены лишь на уровне 2,6 триллиона гривен. Все остальное зависит от международной помощи и выполнения "законов-маяков", которые Рада до сих пор не приняла.

Отдельно эксперт предостерег от крайней меры – эмиссии гривны. Он напомнил об опыте 2022 года, когда Нацбанк напечатал 400 миллиардов гривен, что привело к обесцениванию валюты с 25 до 37 гривен за доллар и инфляции в 27%.



"Печатание денег – это последний отчаянный шаг. Последствия этого могут быть абсолютно плачевными: обвал национальной экономики и доходов граждан, которые держат свои сбережения в гривне. Наши международные партнеры крайне негативно относятся к идее эмиссии, ведь это нарушает договоренности с МВФ и Евросоюзом", – подчеркнул эксперт.