Газ или электричество: сколько надо заплатить за отопление в зависимости от теплоносителя

В Украине самый дешевый способ отопления жилья - использование газового котла. Для сравнения, централизованное отопление также обходится значительно дороже, чем газовое.

Какие нормы потребления тепла в Украине

Самый дешевый способ отопления жилья в Украине – использование газового котла, сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Такие выводы основываются на социальных нормативных показателях, которые применяются для определения размера субсидий. Нормативы учитывают площадь жилья для оценки объема необходимых коммунальных услуг.

Социальные нормативы потребления тепла на один квадратный метр выглядят так:

Электроэнергия: 30 киловатт-часов (с учетом корректирующего коэффициента);

30 киловатт-часов (с учетом корректирующего коэффициента); Централизованное отопление: 0,0383 гигакалорий (с учетом корректирующего коэффициента);

0,0383 гигакалорий (с учетом корректирующего коэффициента); Газ: 4 кубометра (с учетом корректирующего коэффициента).

Сколько надо платить за тепло

Для каждого региона Украины действует собственный корректирующий коэффициент для расчета расходов на отопление, установленный постановлением Кабмина №409. Например, в Киеве этот коэффициент составляет 0,608.

Вот как выглядят расходы на отопление квартиры площадью 50 квадратных метров в столице:

Электроэнергия: с учетом социального норматива и корректирующего коэффициента нужно 912 киловатт-часов. По специальному тарифу (2,64 гривны за киловатт-час) для тех, кто отапливает жилье электроэнергией, это обойдется в 2 407,6 грн в месяц.

с учетом социального норматива и корректирующего коэффициента нужно 912 киловатт-часов. По специальному тарифу (2,64 гривны за киловатт-час) для тех, кто отапливает жилье электроэнергией, это обойдется в 2 407,6 грн в месяц. Централизованное отопление: необходимо 1,164 гигакалории тепла. Стоимость такого объема тепла по тарифу "Киевтеплоэнерго" (1 654,41 гривны за гигакалорию) составит 1 926,2 гривны.

необходимо 1,164 гигакалории тепла. Стоимость такого объема тепла по тарифу "Киевтеплоэнерго" (1 654,41 гривны за гигакалорию) составит 1 926,2 гривны. Газ: для отопления нужно 121,6 кубометра. При средней стоимости газа это стоит 967,9 гривны.

Заметьте! Таким образом, использование газа остается самым дешевым вариантом для отопления квартиры.