Какая должна быть пенсия, чтобы получить помощь от ООН

ООН продолжает помогать украинским пенсионерам. В частности, через предоставление специальной доплаты к пенсии.

Кто имеет право на доплату от ООН

Доплата от ООН начисляется пенсионерам, которые имеют пенсию менее 3 250 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Также обязательными являются следующие критерии:

пенсионер проживает в зоне активных или возможных боевых действий;

лицо не получало денежную помощь от международных организаций с 1 марта 2023 года.

Эта доплата рассчитывается индивидуально. Она сейчас составляет разницу между 3 250 и суммой пенсии. Например, при пенсионной выплате 3 000 гривен, доплата получается – 250 гривен.

Начисляется такая помощь автоматически. Стоит заметить и то, что эта доплата может быть отменена, если лицо уже не соответствует указанным выше критериям.

Обратите внимание! Предоставление доплаты от ООН продлено до конца мая 2025 года.