Какая должна быть пенсия, чтобы получить помощь от ООН
- Доплата от ООН начисляется пенсионерам с пенсией менее чем 3 250 гривен.
- Доплата рассчитывается как разница между 3 250 гривен и суммой пенсии.
ООН продолжает помогать украинским пенсионерам. В частности, через предоставление специальной доплаты к пенсии.
Кто имеет право на доплату от ООН
Доплата от ООН начисляется пенсионерам, которые имеют пенсию менее 3 250 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
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Также обязательными являются следующие критерии:
- пенсионер проживает в зоне активных или возможных боевых действий;
- лицо не получало денежную помощь от международных организаций с 1 марта 2023 года.
Эта доплата рассчитывается индивидуально. Она сейчас составляет разницу между 3 250 и суммой пенсии. Например, при пенсионной выплате 3 000 гривен, доплата получается – 250 гривен.
Начисляется такая помощь автоматически. Стоит заметить и то, что эта доплата может быть отменена, если лицо уже не соответствует указанным выше критериям.
Обратите внимание! Предоставление доплаты от ООН продлено до конца мая 2025 года.