Будет ли закрыта потребность Украины во внешнем финансировании на 2024 год

Сейчас экономика Украины находится в сложном положении. Страна нуждается в значительном внешнем финансировании.

Имеет ли Украина достаточно внешнего финансирования

В этом году внешнее финансирование уже закрыло бюджетные потребности Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева.

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Даниил Гетманцев Председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Еще раз хочу поблагодарить всех партнеров за их вклад в финансирование невоенных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности в целом.

За 11 месяцев 2024 года Украина получила 32,4 миллиарда долларов внешнего финансирования. 9,2 миллиарда долларов то есть 28% от общей суммы – это гранты, которые не надо возвращать.

Потребность во внешнем бюджетном финансировании на 2024 год будет закрыта полностью. Ожидания на следующий год – напомню, на 2025 год потребность составляет около 38 миллиардов долларов – являются положительными,

– уточнил Гетманцев.

Обратите внимание! В декабре Украина должна получить ориентировочно 6,9 миллиарда долларов от ЕС, МВФ и Всемирного банка.