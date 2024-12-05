Чи має Україна достатньо зовнішнього фінансування

Цьогоріч зовнішнє фінансування уже закрило бюджетні потреби України, повідомляє 24 Канал з посиланням на Данила Гетманцева.

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Данило Гетманцев Голова фінансового комітету Верховної Ради України Вкотре хочу подякувати всім партнерам за їх внесок у фінансування невійськових видатків бюджету та підтримку макрофінансової стабільності в цілому.

За 11 місяців 2024 року Україна отримала 32,4 мільярда доларів зовнішнього фінансування. 9,2 мільярда доларів тобто 28% від загальної суми – це гранти, які не треба повертати.

Потреба у зовнішньому бюджетному фінансуванні на 2024 рік буде закрита повністю. Очікування на наступний рік – нагадаю, на 2025 рік потреба складає близько 38 мільярдів доларів – є позитивними,

– уточнив Гетманцев.

Зверніть увагу! У грудні Україна має отримати орієнтовно 6,9 мільярда доларів від ЄС, МВФ та Світового банку.