Вырастут ли пенсии украинцев этой осенью

Этой осенью пенсии некоторых украинцев вырастут. Речь идет о жителях определенных регионов. Повышение произойдет при условии, что пенсионер соответствует определенным критериям.

Почему вырастут пенсии

Часть пенсионеров получит увеличение пенсии благодаря надбавке в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, об этом сообщает Минсоцполитики.

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На эту надбавку могут рассчитывать пенсионеры, которые:

имеют пенсию менее 3 250 гривен;

проживают в зоне активных или потенциальных боевых действий;

не получали с 1 марта 2023 года международную помощь или выплаты для переселенцев.

Такая надбавка рассчитывается индивидуально. Эта доплата равна разнице между 3 250 и пенсией лица.

Разберемся на примере. Представим, что пенсия лица – 3 тысячи гривен. Значит его надбавка – 250 гривен.

Заметьте! Эта надбавка начисляется автоматически, она добавляется к основному размеру пенсии. Определение лиц, имеющих право на такую доплату, происходит в соответствии с данными в реестрах.