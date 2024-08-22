Все по плану: в эксплуатацию была введена новая скважина
22 августа 2024, 10:45Читати новину українською
Источник:Укргаздобыча
Укргаздобыча ввела в запуск новую скважину. Ее дебит составляет 107 тысяч кубических метров газа в сутки.
Какая скважина была открыта
Новую скважину определяют как оценочно-эксплуатационную. Ее глубина достигает 3 715 метров.
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На этой скважине достигли высокого дебита благодаря проведенным мероприятиям по интенсификации, в частности выполнено три стадии гидравлического разрыва пластов. Освоение скважины выполнили с помощью койлтюбинговой установки.
Бурение проводилось на старом газоконденсатном месторождении, что начали разрабатывать еще в 1978 году. Работы выполняло Шебелинское отделение буровых работ.
Обратите внимание! Несмотря на то, как давно было открыто месторождение, остаточные запасы в нем оцениваются в более чем 900 миллионов метров кубических топлива.