Все по плану: в эксплуатацию была введена новая скважина

Укргаздобыча ввела в запуск новую скважину. Ее дебит составляет 107 тысяч кубических метров газа в сутки.

Какая скважина была открыта

Новую скважину определяют как оценочно-эксплуатационную. Ее глубина достигает 3 715 метров.

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Сергей Лагно Временно исполняющий обязанности руководителя АО "Укргаздобыча" На этой скважине достигли высокого дебита благодаря проведенным мероприятиям по интенсификации, в частности выполнено три стадии гидравлического разрыва пластов. Освоение скважины выполнили с помощью койлтюбинговой установки.

Бурение проводилось на старом газоконденсатном месторождении, что начали разрабатывать еще в 1978 году. Работы выполняло Шебелинское отделение буровых работ.

Обратите внимание! Несмотря на то, как давно было открыто месторождение, остаточные запасы в нем оцениваются в более чем 900 миллионов метров кубических топлива.