Как можно получить наибольшую прибыль по гривневым депозитам

В конце июля существенные изменения в сегменте депозитов маловероятны. Гривневые вклады будут оставаться более выигрышными по сравнению с валютными.

Что будет происходить на депозитном рынке

Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу отметил, что в последнюю неделю июля в сегменте банковских депозитов ожидается 2 главные тенденции. Первую можно смело предоставить периодом выжидания.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Большинство новых потенциальных вкладчиков внимательно следят за событиями на валютном рынке и не торопятся принимать решение о размещении гривны на депозитах.

По мнению Замотаева, будет существовать тенденция завершения периода пересмотра ставок согласно размеру ставки по 3-месячным депозитным сертификатам. Также будет продолжаться изменение вектора с ультракоротких вкладов (на 3 – 6 месяцев) на более длительные (от 1 года до 2,5 лет).

Средние ставки по коротким вкладам (3 – 6 месяцев) составят 12% годовых, а средняя доходность депозитов от 9 до 12 месяцев будет на уровне 12 – 14% годовых,

– прогнозирует Замотаев.

Банкир отмечает, что гривневые сбережения сейчас гораздо выгоднее. Прибыль по валютным депозитам в конце июля будет весьма незначительными: в среднем 1,8% годовых на вклады в долларах и до 1,4 – 1,6% годовых на вклады в евро.

Какие тенденции господствуют в депозитном секторе

По словам Замотаева, уже в течение месяца ставки по гривневым вкладам почти неизменные. Так, к примеру, наибольшие средние ставки фиксируются на самые длинные во времени вклады: депозиты от 1 года до 2,5 лет дадут вкладчику 14 – 15% годовых.

Рост количества новых вкладов приостановился и не превышает 0,3 – 0,5% по сравнению с июнем. Это можно связать, как с сезонным фактором, ведь обычно летом количество новых вкладчиков уменьшается, так с валютным фактором,

– уточняет банкир.

После относительного курсового затишья, по прогнозам, ожидается новая волна роста курсов валют. На конец года, согласно бюджетным прогнозам, доллар может быть на уровне 42,1 гривны.

Банкир отмечает, что ситуация улучшится после адаптации населения к таким изменениям.

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