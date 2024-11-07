Биткоин перегнал Meta по уровню капитализации

Биткойн установил новый исторический рекорд и достиг в цене 75 тысяч долларов. Капитализация этой криптовалюты достигла 1,47 триллиона долларов, что оставило позади компанию Meta.

Биткойн обогнал Meta

В течение суток капитализация биткойна выросла на 6%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Companies Market Cap. Капитализация актива сначала выросла до 1,49 триллиона долларов, но потом откатилась назад вместе с ценой биткойна.

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WhiteBIT прагне надати своїм користувачам сервіс найвищого рівня, тому криптобіржа пропонує цілодобову службу підтримки. Звернутися за допомогою можна через електронну пошту, за телефоном або в чаті на вебсайті.

Сейчас стоимость биткойна составляет около 74 400 долларов, а капитализация – 1,473 триллиона долларов. На 8 месте находится серебро с показателем капитализации – 1,766 триллиона долларов.

Напомним! На первом месте по капитализации находится золото – 17,990 триллиона долларов.

Важным событием стало то, что биткойн снова превзошел мета по рыночной капитализации. Это уже второй случай такого сдвига, предыдущий произошел в январе 2024 года, что совпало с запуском спотовых биржевых фондов (ETF), торгующихся на биткойнах.