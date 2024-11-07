Біткойн перегнав Meta за рівнем капіталізації

Біткойн встановив новий історичний рекорд і досяг у ціні 75 тисяч доларів. Капіталізація цієї криптовалюти сягнула 1,47 трильйона доларів, що залишило позаду компанію Meta.

Біткойн обігнав Meta

Протягом доби капіталізація біткойна зросла на 6%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Companies Market Cap. Капіталізація активу спочатку зросла до 1,49 трильйона доларів, але потім відкотилась назад разом з ціною біткойна.

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Нині вартість біткойна складає десь 74 400 доларів, а капіталізація – 1,473 трильйона доларів. На 8 місці перебуває срібло з показником капіталізації – 1,766 трильйона доларів.

Нагадаємо! На першому місці за капіталізацією перебуває золото – 17,990 трильйона доларів.

Важливою подією стало те, що біткойн знову перевершив мета за ринковою капіталізацією. Це вже другий випадок такого зсуву, попередній відбувся в січні 2024 року, що збіглося із запуском спотових біржових фондів (ETF), що торгуються на біткойнах.