Як зросла Solana

Деякі експерти вважають, що ринки недооцінюють потенціал республіканців, і галузь може очікувати значного зростання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Coindesk.

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У липні 2024 року біржа Cboe подала заявку до Комісії з цінних паперів та бірж з проханням зареєструвати спотові ETF для Solana від VanEck та 21Shares, що спочатку були подані наприкінці червня.

Ринки, як і раніше, сильно недооцінюють республіканський розмах, і потенціал зростання для галузі, ймовірно, набагато вищий, ніж передбачалося раніше,

– зазначив співзасновник Syncracy Capital Деніел Чунг у пості X.

У середу вранці ціна Solana різко зросла вище 185 доларів за токен, що призвело до досягнення ринкової капіталізації понад 85 мільярдів доларів.

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Це дозволило їй обігнати BNB Chain і стати четвертим за величиною токеном після біткоїну, ефіру та стейблкоїну USDT.