Как выросла Solana

Некоторые эксперты считают, что рынки недооценивают потенциал республиканцев, и отрасль может ожидать значительного роста, сообщает 24 Канал со ссылкой на Coindesk.

Читайте также Какова цена биткойна перед президентскими выборами в США

В июле 2024 года биржа Cboe подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам с просьбой зарегистрировать спотовые ETF для Solana от VanEck и 21Shares, что изначально были поданы в конце июня.

Рынки, по-прежнему, сильно недооценивают республиканский размах, и потенциал роста для отрасли, вероятно, гораздо выше, чем предполагалось ранее,

– отметил соучредитель Syncracy Capital Дэниел Чунг в посте X.

В среду утром цена Solana резко выросла выше 185 долларов за токен, что привело к достижению рыночной капитализации более 85 миллиардов долларов.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.

Это позволило ей обогнать BNB Chain и стать четвертым по величине токеном после биткоина, эфира и стейблкоина USDT.