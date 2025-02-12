"Популизм, который убивает": покупка российских атомных реакторов в Болгарии крайне опасна

Верховная Рада 11 февраля приняла законопроект, который дает разрешение на покупку в Болгарии двух ядерных реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС. Соответственно "Энергоатом" сможет приобрести оборудование для строительства 3 и 4 энергоблоков ХАЭС.

На закупку планируют выделить 1 миллиард долларов. Почему есть много противников достройки ХАЭС и почему эта тема является такой конфликтной, подробно 24 Каналу объяснила эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная.

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Что не так с законопроектом

Эксперт по ядерной энергетике отметила, что законопроект, за который проголосовали, на самом деле не позволяет начало строительства ХАЭС, а только закупку оборудования без имеющегося технико-экономического обоснования, утвержденного Кабинетом Министров.

Это впервые в истории мировой ядерной энергетики оборудование будут покупать до утверждения технико-экономического обоснования, проекта и тому подобное,

– отметила Кошарная.

По ее словам, способ, в который был продвинут законопроект – один из самых позорных в истории украинского парламентаризма. Ведь известно, что поданный правительством законопроект о достройке атомных реакторов в конце 2024 года в парламенте сняли с рассмотрения.

Сейчас пропрезидентская фракция с союзниками провела через Раду похожий документ, который готовили ко второму чтению совсем в другой сфере, но внесла в него нормы по атомным блокам.

Это вообще прецедент, ведь в Украине не хватает средств на закупку газа. Министр энергетики Герман Галущенко сказал, что будет просить у партнеров 1 миллиард долларов на закупку на следующий сезон. В то же время собирается покупать некомплектные реакторы за около 600 миллионов долларов,

– отметила эксперт по ядерной энергетике.

По ее словам, дешевая, как говорили, электроэнергия на самом деле не будет дешевой, потому что не определены источники финансирования этого проекта. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что этот проект не согласовали в Евросоюзе, поэтому европейцы не будут его кредитовать. Тем более США тоже не будут кредитовать, потому что они заинтересованы в продвижении своих технологий.

Соответственно все ляжет на плечи населения Украины и отразится на тарифе за электроэнергию,

– уточнила Кошарная.

Впрочем, Украина должна сразу заплатить за оборудование, а реализация этого проекта рассчитана на несколько лет и неизвестно, когда будет завершено строительство и какая будет финальная стоимость.

Важно! Достройку Хмельницкой АЭС на прошлой неделе поддержал президент Владимир Зеленский. По его словам, этот проект является ключом к энергетической независимости Украины и энергетической стабильности региона.

Поможет ли покупка атомных реакторов с дефицитом электроэнергии

По мнению эксперта по ядерной энергетике, сейчас этот проект не решит острых проблем дефицита маневровых балансирующих мощностей. Дело в том, что НЭК "Укрэнерго" раз в год готовит отчет по достаточности генерирующих мощностей, исходя из экономических прогнозов и потребления электроэнергии. За последние три года в этих отчетах не было указано 2 ГВт атомных мощностей.

Я считаю, что развивать атомную энергетику надо после окончания войны. Сейчас это популизм, который убивает, ведь средства, которые "Энергоатом" накопил благодаря повышению цен на электроэнергию для населения, можно было бы перечислить в бюджет,

– сказала Кошарная.

Однако глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, с которым министр энергетики Геращенко обсуждал достройку энергоблоков, сказал, что у него "создается впечатление, что такие намерения – это мудрое решение".

Как это решение вредит Украине

В будущем подписания этого законопроекта ставит Украину в зависимость от "Росатома" и от российских производителей таких ректоров. Ведь необходимо будет закупать дополнительное оборудование, а "Росатом" образовал в Чехии и Австрии компании-прокладки, которые зарегистрированы в Европейском Союзе.

К тому же по словам эксперта по энергетике, этот шаг вредит имиджу Украины. Ведь если Украина будет покупать российские технологии, то как после этого мы можем настаивать на санкциях против "Росатома".