Отопительный сезон завершился, а долги остались: киевляне задолжали миллиарды за тепло

Долги киевлян за тепло и горячую воду выросли на 6,5% за отопительный сезон. Неоплаченные коммунальные долги могут стать основанием для ареста счетов, недвижимости и автомобиля.

Сколько задолжали киевляне за отопление и горячее водоснабжение

С начала отопительного сезона задолженность выросла и на начало марта достигла 8 миллиардов гривен, из которых 5 миллиардов приходится на отопление, передает 24 Канал со ссылкой на директора СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константина Лопатинаа.

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По сравнению с началом этого ОЗП она увеличилась почти на 6,5% и составляла на начало марта 8 миллиардов гривен, из которых 5 миллиардов гривен – это долг за отопление и почти 3 миллиарда гривен – за горячее водоснабжение,

– сказал он.

"Киевтеплоэнерго" предлагает должникам реструктуризацию долга на удобных условиях. Однако в случае отказа предприятие вынуждено обращаться в суд.

И систематическая практика штрафных санкций, и судебные решения очень эффективны и действительно влияют на системных должников,

– отметил директор "Энергосбыта".

Он напомнил, что с 2024 года мораторий на штрафные санкции отменен, поэтому предприятие взимает 0,01% пени за каждый день просрочки платежа, и ее уплата является обязательной. Он отметил, что в случае судебного разбирательства к пени добавляются инфляционные начисления и 3% годовых.

Обратите внимание! Лопатин подчеркнул, что задолженность за коммунальные услуги может стать основанием для ареста средств на счетах, а также ограничений на недвижимость и транспорт.