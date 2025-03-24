Опалювальний сезон завершився, а борги залишилися: кияни завинили мільярди за тепло

Борги киян за тепло та гарячу воду зросли на 6,5% за опалювальний сезон. Несплачені комунальні борги можуть стати підставою для арешту рахунків, нерухомості та автомобіля.

Скільки завинили кияни за опалення та гаряче водопостачання

З початку опалювального сезону заборгованість зросла та на початок березня досягла 8 мільярдів гривень, з яких 5 мільярдів припадає на опалення, передає 24 Канал із посиланням на директора СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтина Лопатіна.

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Порівняно з початком цього ОЗП вона збільшилася майже на 6,5% і становила на початок березня 8 мільярдів гривень, з яких 5 мільярдів гривень – це борг за опалення і майже 3 мільярди гривень – за гаряче водопостачання,

– сказав він.

"Київтеплоенерго" пропонує боржникам реструктуризацію боргу на зручних умовах. Однак у разі відмови підприємство змушене звертатися до суду.

І систематична практика штрафних санкцій, і судові рішення дуже ефективні та дійсно впливають на системних боржників,

– зазначив директор "Енергозбуту".

Він нагадав, що з 2024 року мораторій на штрафні санкції скасовано, тож підприємство стягує 0,01% пені за кожен день прострочення платежу, і її сплата є обов’язковою. Він зазначив, що у разі судового розгляду до пені додаються інфляційні нарахування та 3% річних.

Зверніть увагу! Лопатін підкреслив, що заборгованість за комунальні послуги може стати підставою для арешту коштів на рахунках, а також обмежень на нерухомість та транспорт.