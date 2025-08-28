НАПК проверило Киевскую область: какие наибольшие риски коррупции в регионе
- НАПК выявило коррупционные риски на Киевщине в сферах закупок, земельных вопросов, лесного хозяйства и восстановления инфраструктуры.
Во время восстановления потенциальные риски коррупции включают злоупотребления в отборе объектов, расчет стоимости работ, завышение стоимости строительства и проверку участников закупок.
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внедряет проект региональных поездок по Украине для усиления сотрудничества с общинами. Во время визита в Киевскую область представители агентства определили топ коррупционных рисков для региона.
Какие наибольшие риски коррупции на Киевщине?
Самыми уязвимыми к коррупции на Киевщине сейчас являются сферы закупок, земельных вопросов, лесного хозяйства и восстановления инфраструктуры региона, сообщает 24 Канал со ссылкой на НАПК.
Председатель НАПК Виктор Павлущик во время своего визита отметил, что для Киевщины важно обеспечить эффективное и подотчетное восстановление инфраструктуры, учитывая большие масштабы разрушений от российского вторжения.
Восстановление должно происходить прозрачно, под эффективным контролем и управлением руководителей общин, с привлечением жителей и общественных организаций. НАПК не орган-инспектор, а предоставляет максимальную помощь органам власти и местного самоуправления для предотвращения коррупционных рисков в восстановлении,
– отметил Павлущик.
Агентство провело исследование "Топ-10 коррупционных рисков при реализации экспериментального проекта по восстановлению населенных пунктов, пострадавших в результате вооруженной агрессии России".
Анализ показал, что во время восстановления потенциальные риски коррупции могут быть такими:
- злоупотребления в процессе отбора объектов, требующих восстановления;
- расчет стоимости строительных работ;
- искусственное завышение стоимости строительства;
- ненадлежащая проверка участников публичных закупок.
Во время поездки в Киевскую область представители НАПК обсудили эти риски с представителями местной власти и дали советы по предотвращению коррупции в регионе.
Важно! В Киевской области с начала полномасштабного вторжения пострадало более 30 тысяч объектов – жилых домов и социальной инфраструктуры. Сегодня уже восстановлено около 70% поврежденных сооружений, то есть более 24 тысяч объектов.
Проверки НАПК: что известно?
Ранее НАПК провели проверку по предотвращению и выявлению коррупции в ГП "Леса Украины". Агентство установило, что коррупционные риски на предприятии возникают, поскольку отсутствуют четкие механизмы отбора лесных участков для строительства автомобильных дорог и вырубки деревьев. По результатам проверки инициировали 5 уголовных расследований.
Также НАПК инициировало проверки в течение деклараций должностных лиц ТЦК и СП по представлению недостоверной информации и незаконного обогащения. По данным агентства, 18 из 23 таких деклараций уже проверили – нашли нарушений на 36,8 миллиона гривен.