Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внедряет проект региональных поездок по Украине для усиления сотрудничества с общинами. Во время визита в Киевскую область представители агентства определили топ коррупционных рисков для региона.

Какие наибольшие риски коррупции на Киевщине?

Самыми уязвимыми к коррупции на Киевщине сейчас являются сферы закупок, земельных вопросов, лесного хозяйства и восстановления инфраструктуры региона, сообщает 24 Канал со ссылкой на НАПК.

Председатель НАПК Виктор Павлущик во время своего визита отметил, что для Киевщины важно обеспечить эффективное и подотчетное восстановление инфраструктуры, учитывая большие масштабы разрушений от российского вторжения.

Восстановление должно происходить прозрачно, под эффективным контролем и управлением руководителей общин, с привлечением жителей и общественных организаций. НАПК не орган-инспектор, а предоставляет максимальную помощь органам власти и местного самоуправления для предотвращения коррупционных рисков в восстановлении,

– отметил Павлущик.

Агентство провело исследование "Топ-10 коррупционных рисков при реализации экспериментального проекта по восстановлению населенных пунктов, пострадавших в результате вооруженной агрессии России".

Анализ показал, что во время восстановления потенциальные риски коррупции могут быть такими:

злоупотребления в процессе отбора объектов, требующих восстановления;

расчет стоимости строительных работ;

искусственное завышение стоимости строительства;

ненадлежащая проверка участников публичных закупок.

Во время поездки в Киевскую область представители НАПК обсудили эти риски с представителями местной власти и дали советы по предотвращению коррупции в регионе.

Важно! В Киевской области с начала полномасштабного вторжения пострадало более 30 тысяч объектов – жилых домов и социальной инфраструктуры. Сегодня уже восстановлено около 70% поврежденных сооружений, то есть более 24 тысяч объектов.

Проверки НАПК: что известно?