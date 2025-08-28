Укр Рус
НАЗК перевірило Київщину: які найбільші ризики корупції у регіоні
28 серпня, 17:09
3

НАЗК перевірило Київщину: які найбільші ризики корупції у регіоні

Ірина Гайдук
Основні тези
  • НАЗК виявило корупційні ризики на Київщині у сферах закупівель, земельних питань, лісового господарства та відбудови інфраструктури.

  • Під час відбудови потенційні ризики корупції включають зловживання у відборі об'єктів, обрахунок вартості робіт, завищення вартості будівництва та перевірку учасників закупівель.

     

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) впроваджує проєкт регіональних поїздок Україною для посилення співпраці з громадами. Під час візиту у Київську область представники агентства визначили топ корупційних ризиків для регіону.

Які найбільші ризики корупції на Київщині? 

Найвразливішими до корупції на Київщині наразі є сфери закупівель, земельних питань, лісового господарства та відбудови інфраструктури регіону, повідомляє 24 Канал з посиланням на НАЗК

Голова НАЗК Віктор Павлущик під час свого візиту наголосив, що для Київщини важливо забезпечити ефективне й підзвітне відновлення інфраструктури, зважаючи на великі масштаби руйнувань від російського вторгнення. 

Відбудова має відбуватись прозоро, під ефективним контролем та управлінням очільників громад, із залученням мешканців і громадських організацій. НАЗК не орган-інспектор, а надає максимальну допомогу органам влади й місцевого самоврядування для запобігання корупційним ризикам у відбудові, 
– зазначив Павлущик. 

Агентство провело дослідження "Топ-10 корупційних ризиків під час реалізації експериментального проєкту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії". 

Аналіз показав, що під час відбудови потенційні ризики корупції можуть бути такими:

  • зловживання у процесі відбору об'єктів, які потребують відновлення;
  • обрахунок вартості будівельних робіт;
  • штучне завищення вартості будівництва;
  • неналежна перевірка учасників публічних закупівель. 

Під час поїздки на Київщину представники НАЗК обговорили ці ризики із представниками місцевої влади та надали поради щодо запобігання корупції в регіоні. 

Важливо! У Київській області від початку повномасштабного вторгнення постраждало понад 30 тисяч об’єктів – житлових будинків та соціальної інфраструктури. Сьогодні уже відновлено близько 70% пошкоджених споруд, тобто понад 24 тисячі об’єктів.

Перевірки НАЗК: що відомо? 

  • Раніше НАЗК провели перевірку щодо запобігання і виявлення корупції у ДП "Ліси України".  Агентство встановило, що корупційні ризики на підприємстві виникають, оскільки відсутні чіткі механізми відбору лісових ділянок для будівництва автомобільних доріг та вирубки дерев. За результатами перевірки ініціювали 5 кримінальних розслідувань.

  • Також НАЗК ініціювало перевірки протягом декларацій посадовців ТЦК та СП  щодо подання недостовірної інформації та незаконного збагачення. За даними агентства, 18 із 23 таких декларацій вже перевірили – знайшли порушень на 36,8 мільйона гривень. 