Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) впроваджує проєкт регіональних поїздок Україною для посилення співпраці з громадами. Під час візиту у Київську область представники агентства визначили топ корупційних ризиків для регіону.

Які найбільші ризики корупції на Київщині?

Найвразливішими до корупції на Київщині наразі є сфери закупівель, земельних питань, лісового господарства та відбудови інфраструктури регіону, повідомляє 24 Канал з посиланням на НАЗК.

Голова НАЗК Віктор Павлущик під час свого візиту наголосив, що для Київщини важливо забезпечити ефективне й підзвітне відновлення інфраструктури, зважаючи на великі масштаби руйнувань від російського вторгнення.

Відбудова має відбуватись прозоро, під ефективним контролем та управлінням очільників громад, із залученням мешканців і громадських організацій. НАЗК не орган-інспектор, а надає максимальну допомогу органам влади й місцевого самоврядування для запобігання корупційним ризикам у відбудові,

– зазначив Павлущик.

Агентство провело дослідження "Топ-10 корупційних ризиків під час реалізації експериментального проєкту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії".

Аналіз показав, що під час відбудови потенційні ризики корупції можуть бути такими:

зловживання у процесі відбору об'єктів, які потребують відновлення;

обрахунок вартості будівельних робіт;

штучне завищення вартості будівництва;

неналежна перевірка учасників публічних закупівель.

Під час поїздки на Київщину представники НАЗК обговорили ці ризики із представниками місцевої влади та надали поради щодо запобігання корупції в регіоні.

Важливо! У Київській області від початку повномасштабного вторгнення постраждало понад 30 тисяч об’єктів – житлових будинків та соціальної інфраструктури. Сьогодні уже відновлено близько 70% пошкоджених споруд, тобто понад 24 тисячі об’єктів.

Перевірки НАЗК: що відомо?