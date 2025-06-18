Як Рада посилює відповідальність за корупцію

Новий закон вносить зміни в Кримінальний кодекс України та низку інших законів. Це дозволить оновити критерії відповідальності за незаконне збагачення та правопорушення у сфері декларування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

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Головним чином зміни торкнуться порогів відповідальності за корупцію.

Межу кримінальної відповідальності за неправдиві відомості у декларації підвищили з 1,5 мільйона гривень до 2,27 мільйона гривень.

Адміністративне покарання застосовуватимуть, якщо вартість недостовірних даних становитиме понад 454 200 гривень (зараз 302 800 гривень).

Умисне декларування неправдивих даних на суму більш ніж 2,27 мільйона гривень каратиметься штрафом до 136 000 гривень, громадськими роботами або навіть позбавленням волі терміном до 2 років.

Важливо! Новий закон також обмежив повноваження НАЗК. Відтепер агентство зможе моніторити спосіб життя декларантів лише за період, коли вони обіймали певну посаду. Також НАЗК більше не зможе перевіряти тих, хто надає публічні послуги, як от нотаріуси чи аудитори.

Які головні зміни вносить новий закон

У Верховній Раді зазначили, що новий закон має зробити антикорупційну систему України жорсткішою та ефективнішою. Головне, що змінилося:

Пороги відповідальності за недостовірне декларування змінили в адміністративному та кримінальному аспекті.

Зменшили поріг активів, за який настає відповідальність за незаконне збагачення.

Уточнили перелік посадовців, які можуть бути покарані за корупцію.

Удосконалили підслідність справ Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Визначили терміни зберігання інформації у Реєстрі корупціонерів і правила її виключення.

Заборонили призивати на військову службу осіб, які обвинувачуються в тяжких корупційних злочинах.

Варто знати! У Раді наголосили, що нові зміни до антикорупційного законодавства відповідають позиції Європейського суду з прав людини та стандартам Європейської конвенції.