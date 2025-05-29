Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗСУ. Жінку підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря у розмірі 40 тисяч доларів.

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Що про це відомо

Командування Сухопутних військ посилило контроль за призовом та призначення на тилові посади, бо існують випадки, коли фігуранти корупційних справ намагалися використати такі посади, аби уникнути відповідальності за злочини.

Наприклад, наказ командира військової частини від 09 травня 2025 року про призов Наталі Максименко, заступниці прокурора Запорізької області, на тилову посаду бухгалтера був скасований,

– ідеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення ухвалили у зв'язку з порушенням порядку мобілізації. Наголошують, що будь-які спроби використати тилові посади як лазівку для ухилення від відповідальності будуть рішуче припинені.

Нагадаємо, Наталія Максименко нещодавно мобілізувалася до 422-го окремого батальйону безпілотних систем Luftwaffe. Восени 2024 року посадовиці оголосили підозру у хабарництві. Їй загрожувало 12 років позбавлення волі.