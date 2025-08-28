Які найбільші ризики корупції на Київщині?

Найвразливішими до корупції на Київщині наразі є сфери закупівель, земельних питань, лісового господарства та відбудови інфраструктури регіону, повідомляє 24 Канал з посиланням на НАЗК.

Дивіться також До 2 років тюрми за брехню: Рада посилила відповідальність за корупцію

Голова НАЗК Віктор Павлущик під час свого візиту наголосив, що для Київщини важливо забезпечити ефективне й підзвітне відновлення інфраструктури, зважаючи на великі масштаби руйнувань від російського вторгнення.

Відбудова має відбуватись прозоро, під ефективним контролем та управлінням очільників громад, із залученням мешканців і громадських організацій. НАЗК не орган-інспектор, а надає максимальну допомогу органам влади й місцевого самоврядування для запобігання корупційним ризикам у відбудові,
– зазначив Павлущик.

Агентство провело дослідження "Топ-10 корупційних ризиків під час реалізації експериментального проєкту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії".

Аналіз показав, що під час відбудови потенційні ризики корупції можуть бути такими:

  • зловживання у процесі відбору об'єктів, які потребують відновлення;
  • обрахунок вартості будівельних робіт;
  • штучне завищення вартості будівництва;
  • неналежна перевірка учасників публічних закупівель.

Під час поїздки на Київщину представники НАЗК обговорили ці ризики із представниками місцевої влади та надали поради щодо запобігання корупції в регіоні.

Важливо! У Київській області від початку повномасштабного вторгнення постраждало понад 30 тисяч об’єктів – житлових будинків та соціальної інфраструктури. Сьогодні уже відновлено близько 70% пошкоджених споруд, тобто понад 24 тисячі об’єктів.

Перевірки НАЗК: що відомо?

  • Раніше НАЗК провели перевірку щодо запобігання і виявлення корупції у ДП "Ліси України". Агентство встановило, що корупційні ризики на підприємстві виникають, оскільки відсутні чіткі механізми відбору лісових ділянок для будівництва автомобільних доріг та вирубки дерев. За результатами перевірки ініціювали 5 кримінальних розслідувань.

  • Також НАЗК ініціювало перевірки протягом декларацій посадовців ТЦК та СП щодо подання недостовірної інформації та незаконного збагачення. За даними агентства, 18 із 23 таких декларацій вже перевірили – знайшли порушень на 36,8 мільйона гривень.