Про це ідеться у повідомленні Національного агентства із запобігання корупції. Правоохоронці розпочали кримінальні провадження.

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Зауважимо, що відомство не називає прізвище підозрюваної, але за деталями справи зрозуміло, що мова саме про Людмилу Денісову.

Що виявило НАЗК

Агентство провело перевірки декларацій за 2022 та 2023 роки і встановило в діях колишньої уповноваженої Верховної Ради з прав людини ознаки незаконного збагачення на майже 10 мільйонів гривень та ознаки недостовірного декларування на понад 32,4 мійльйона гривень. Зазначають, що омбудсменка на кінець 2023 року була членкинею правління Пенсійного фонду України,

Також під час перевірки декларації за 2022 рік НАЗК побачили ознаки недостовірних відомостей на понад 12,4 мільйона гривень, з яких 2,4 мільйоноа – це не відображені відомості про дохід, за рахунок якого декларантка погасила позики перед банком, та вказала 10 мільйонів гривень, які нібито отримала в позику від третьої особи.

Таким чином у декларації за 2023 рік фінансове зобов'язання збільшилось до 20 мільйонів гривень.

Ба більше, за результатами повної перевірки декларації за 2023 рік НАЗК встановило ознаки незаконного збагачення у зв'язку з набуттям грошових активів з непідтверджених джерел для погашення позики перед банком, розмір яких перевищує законні доходи омбудсменки на 9,9 мільйона гривень.

Довідково. 31 травня, українські депутати висловили недовіру Людмилі Денісовій та звільнили її з посади уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Тоді Денісову звинувачували у "незрозумілій концентрації роботи" на сексуальних злочинах росіян проти українців та нетолерантному їх висвітленню у мережах.